Lectra: entouré avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Lectra bondit de 8% et caracole ainsi en tête du SBF120, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 26 à 36,5 euros, sur le titre du spécialiste des solutions pour le travail des matériaux souples.



'Lectra aborde 2024 avec de meilleurs fondamentaux alors que la situation bilancielle reste saine et permet d'envisager d'autres acquisitions', juge notamment l'analyste, ajoutant que la valorisation représente selon lui 'un bon point d'entrée' sur le dossier.





Valeurs associées LECTRA Euronext Paris +9.29%