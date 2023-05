Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra: deux nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Lectra annonce que son AG, réunie le 28 avril, a nommé deux nouveaux administrateurs, Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel, pour quatre ans. Succédant à Bernard Jourdan et à Anne Binder, tous deux deviennent membres du comité stratégique.



Devenant aussi membre du comité RSE, Karine Calvet exerce par ailleurs la fonction de vice-présidente EMEA en charge des partenaires chez Aveva, filiale de Schneider Electric, après avoir occupé des postes de direction dans les télécommunications.



De son côté, Pierre-Yves Roussel est directeur général de l'entreprise de mode américaine Tory Burch depuis janvier 2019. Il a notamment été membre du comité de direction de la Chambre Syndicale de la Mode et de la Couture de 2010 à 2018.





