Lectra: choisi par Pinko pour sa transformation numérique information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - Pinko, une marque italienne de mode d'entrée de gamme qui compte plus de 280 boutiques et plus de 1 000 magasins multi-marques dans le monde, a choisi Lectra, pour accompagner la digitalisation de ses processus clé.



Grâce à l'écosystème permis par les solutions Kubix Link PLM, Kubix Link PIM et Retviews, Lectra a développé une solutio qui ca permettre à la marque de réduire ses coûts de gestion et d'optimiser la stratégie omnicanal, rendant plus efficace tout le cycle de vie du produit.



Le projet s'inscrit dans le cadre du processus de transformation numérique entrepris par Pinko.