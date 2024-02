Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra: bondit de +9% vers 83,8E, le T4 moins pire que prévu information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - Lectra bondit de +9% vers 83,8E, les résultats du 4ème trimestre (-25%) s'avérant moins pire que prévu.

Le titre venait de subir la veille un pullback sur les 31E, cassant son support oblique moyen terme : Lectra risquait de glisser vers 28,5E mais c'est une prise à contrepied qui s'opère avec le franchissement de la résistance des 33E, en direction des 36,8E (ex-zénith de début avril 2023.





Valeurs associées LECTRA Euronext Paris +6.44%