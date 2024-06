Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra : bascule sous les 30,8E, risque de repli vers 27E information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Lectra bascule sous le support des 30,8E (testé les 2 et 28 février, puis le 18 mars) : après une série d'oscillations sous 34,5E, le titre libère un potentiel de baisse de près de -4E, jusque sur 27E.

L'étape suivante serait le comblement du 'gap' des 25E du 1er novembre 2023.





Valeurs associées LECTRA 29.65 EUR Euronext Paris -4.51%