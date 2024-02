Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra: baisse d'un quart du résultat net en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Lectra publie au titre de l'année passée un résultat net en baisse de 26% à 32,6 millions d'euros et un EBITDA courant en recul de 15% (en comparable) à 79 millions, soit une marge en diminution de 2,3 points de pourcentage à 16,5%.



A 477,6 millions d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions pour le travail des matériaux souples a baissé de 6% en comparable, mais avec une part récurrente en augmentation de 6% pour représenter 68% du total.



Le versement d'un dividende de 0,36 euro par action sera proposé au titre de 2023. Lectra s'est fixé pour objectif en 2024, sur son périmètre 2023, un chiffre d'affaires entre 480 et 530 millions d'euros et un EBITDA courant entre 85 et 107 millions.





