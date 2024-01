Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra: acquisition de Launchmetrics information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Lectra annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir la majorité du capital et des droits de vote de Launchmetrics, société américaine qui conçoit et commercialise en mode SaaS une plateforme cloud innovante dédiée à la performance de marque.



Par cette opération, le spécialiste français des solutions pour le travail des matériaux souples 'étend significativement ses activités dans le marketing de la mode, du lifestyle et de la beauté, et renforce ainsi sa position d'acteur incontournable de l'Industrie 4.0'.



En 2023, le chiffre d'affaires de Launchmetrics devrait être d'environ 45 millions de dollars - dont plus de 40 millions de CA récurrent - et son EBITDA ajusté d'environ cinq millions, réalisés auprès de près de 1700 clients dans une vingtaine de pays.





Valeurs associées LECTRA Euronext Paris 0.00%