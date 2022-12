Lectra acquiert la majorité du capital de TextileGenesis

(AOF) - Lectra annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 51% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise TextileGenesis. Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra contribue au développement de l'industrie 4.0 avec audace et passion, en proposant logiciels, équipements, données et services aux marques, aux fabricants et aux distributeurs. La transaction porte sur l'acquisition début janvier de 51% de TextileGenesis, pour un montant de 15,2 millions d'euros.

L'acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028, pour un montant calculé à partir d'un multiple du chiffre d'affaires récurrent de 2025 et 2027.

Fondée en 2018, TextileGenesis fournit une plateforme SaaS (Software as a Service) qui permet aux marques de mode et aux fabricants de textile durable d'assurer une cartographie fiable, sécurisée et totalement digitale de la matière, de la fibre au consommateur, et ainsi d'en garantir l'authenticité et la provenance.

Plusieurs grandes marques de mode, parmi les plus prestigieuses, ainsi que les principaux producteurs de fibres durables sont déjà convaincus de la valeur de l'offre innovante de TextileGenesis, permettant de connecter les multiples acteurs de l'écosystème de la mode durable sur cette plateforme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

