Lectra: abaisse ses prévisions annuelles, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé jeudi soir avoir revu à la baisse ses prévisions pour 2023 en raison de l'attentisme de ses clients, ce qui provoquait une forte baisse de son titre vendredi à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des solutions technologiques intégrées a fait état d'une baisse des commandes de nouveaux systèmes dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, de persistance de l'inflation et de hausse des taux d'intérêts.



Dans ce contexte d'attentisme, son chiffre d

'affaires sur les trois premiers mois de l'année est demeuré stable et son EBITDA courant a reculé de 12% à 19,7 millions d'euros.



Invoquant un niveau de visibilité 'faible' sur les commandes de nouveaux systèmes au cours des prochains trimestres, Lectra dit désormais anticiper un chiffre d'affaires annuel compris entre 485 et 525 millions d'euros.



Son EBITDA courant devrait lui s'établir entre 78 et 95 millions d'euros cette année.



En début d'année, le groupe s'était fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 millions d'euros pour un EBITDA de 90 à 113 millions d'euros.



Suite à ces annonces, le titre lâchait plus de 12% vendredi en milieu de journée à la Bourse de Paris.