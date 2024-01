Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra : -6,5% vers 28,65E information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Lectra chute de -6,5% vers 28,65E : le pullback amorcé sous 31,75E le 27/12 devrait maintenant se prolonger en direction du support des 27,35E du 17 au 21/11 puis au 5/12/2023.





Valeurs associées LECTRA Euronext Paris -5.37%