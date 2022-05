Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lebon: vers un transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - La Compagnie Lebon indique que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le transfert de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris, transfert approuvé par l'assemblée générale du 25 mai.



Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.



Ce transfert, qui pourrait intervenir le 5 septembre selon le calendrier indicatif, vise notamment l'allègement des coûts y afférents, tout en permettant à la société de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.





Valeurs associées LEBON Euronext Paris +0.24%