Lebon: transfert sur Euronext Growth le 5 septembre

(CercleFinance.com) - A la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le comité des admissions d'Euronext, la Compagnie Lebon annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur Euronext Growth Paris aura lieu le 5 septembre.



Le transfert a pour objectif de permettre à la société d'être cotée sur un marché dans un cadre réglementaire souple et adapté aux ETI, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.



La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.





Valeurs associées LEBON Euronext Paris -0.95%