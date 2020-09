Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lebon : nouveau président du conseil d'administration Cercle Finance • 02/09/2020 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le groupe Lebon annonce ce soir que la présidence de son conseil d'administration sera assurée par Pascal Paluel-Marmont. 'Il remplacera Bertrand Leclercq, président depuis 2017, que le Conseil d'administration et la famille actionnaire majoritaire ont vivement remercié pour sa riche contribution à la vie et aux succès de la société. Bertrand Leclercq continuera d'oeuvrer auprès du Conseil en tant que censeur, après avoir aidé la famille actionnaire majoritaire dans sa transition générationnelle', précise le groupe. Pascal Paluel-Marmont a présidé France Participations et CETIG, holdings familiales de contrôle de la Compagnie Lebon, de 2017 à 2020.

Valeurs associées LEBON Euronext Paris -1.42%