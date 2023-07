Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lebon: nomination d'une directrice RSE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Compagnie Lebon annonce la nomination de Louise Chanavas en tant que directrice RSE groupe : elle aura pour mission de déployer, structurer et conduire la stratégie RSE globale ainsi que d'en piloter et coordonner sa mise en oeuvre dans les métiers du groupe.



Après avoir occupé un poste de chef de projet RSE à la Société Générale, Louise Chanavas a travaillé en société de conseil sur les sujets RSE avec une spécialisation achats responsables et immobilier durable.





