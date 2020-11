Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lear Corp : un analyste à l'achat, le titre progresse de 3% Cercle Finance • 02/11/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Lear Corp gagne plus de 3% à New-York, alors que Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 156 à 143 dollars. 'Les résultats de troisième trimestre démontrent des activités sièges de premier ordre et un redressement en cours en e-systèmes, tandis que les économies de coûts placent Lear en position pour une performance de gains de marge plus forte en 2021', juge le broker.

Valeurs associées LEAR NYSE +3.70%