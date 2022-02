Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lear Corp.: feu vert de l'UE pour l'acquisition de Kongsber information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de la société norvégienne Kongsberg Automotive par la société états-unienne Lear Corporation.



Kongsberg est spécialisé dans les équipements automobiles de confort comme le chauffage et la ventilation des sièges ou encore des équipements de soutien lombaire et de massage destinés aux voitures particulières.



De son côté, Lear fournit des sièges automobiles, des faisceaux de câbles et des composants électroniques aux principaux constructeurs automobiles.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné les positions de marché combinées modérées des entreprises résultant de l'opération envisagée et la présence d'un certain nombre d'acteurs puissants fournissant des composants de sièges de voiture.





Valeurs associées LEAR NYSE -0.78%