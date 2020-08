Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lear Corp : de lourdes pertes trimestrielles Cercle Finance • 04/08/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Lear Corp dévoile une perte nette ajustée de 249 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 4,14 dollars par action, à comparer à un BPA de 3,78 dollars un an auparavant, pour des revenus divisés par deux (-51%) à 2,44 milliards. L'équipementier automobile souligne que la pandémie de Covid-19 s'est traduite par des fermetures prolongées et sans précédents dans la production mondiale de véhicules, qui a selon lui chuté de 46% en comparaison annuelle.

Valeurs associées LEAR NYSE 0.00%