Lear : BPA ajusté divisé par deux au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Lear Corp publie au titre des trois premiers mois de 2020 un BPA ajusté pratiquement divisé par deux (-49%), à 2,05 dollars, et un profit opérationnel ajusté en chute de 46% à 205 millions de dollars. Son chiffre d'affaires s'est contracté de 14% à 4,5 milliards de dollars (-12% hors effets de changes et de périmètre), sous l'effet des reculs de production du fait de la pandémie de Covid-19, en partie compensés par des gains de nouvelles affaires. Le niveau des incertitudes liées à la crise sanitaire ont conduit le groupe basé dans le Michigan à retirer ses objectifs annuels fin mars. Il estime toutefois disposer 'des liquidités adéquates pour faire face à ses besoins pour un avenir prévisible'.

