Le zloty polonais soutenu par le nouveau tour de vis monétaire de la NBP

(AOF) - En fin d’après-midi, le zloty polonais progresse de 0,60 % à 0,2182 euro pour un zloty, alors que la Banque centrale de Pologne (NBP) a procédé à un nouveau tour de vis monétaire. L’institution a en effet relevé son principal taux directeur de 75 points de base pour le porter à 1,25 %. C’est plus que ce qu’anticipait la majorité des économistes, soit une hausse de 25 ou 50 points de base. La NBP cherche ainsi à juguler une inflation qui a atteint 6,8 % en octobre sur un an (estimation flash), alors que sa cible officielle se situe entre 1,5 % et 3,5 %.

Le mois dernier, la NBP avait déjà créé la surprise en relevant son principal taux directeur de 40 points de base.