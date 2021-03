Le zloty polonais au plus bas face à l'euro depuis 2009

(AOF) - Le zloty polonais a touché aujourd'hui un plus bas depuis 2009 face à l'euro à 0,2151 euro pour 1 zloty. La Pologne fait face actuellement à une importante troisième vague de Covid-19, marquée par plusieurs records journaliers de contaminations. Pour endiguer la pandémie, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de restriction au niveau national, notamment la fermeture d'un plus grand nombre de commerces, tels que les coiffeurs ou les magasins de bricolage. Des mesures qui impacteront la croissance économique du pays.

