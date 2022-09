Le yuan progresse contre le dollar : la Banque populaire de Chine pourrait intervenir

Elles ont comme point commun de maintenir une politique monétaire accommodante - la Banque populaire de Chine ayant même réduit ses taux - face à une Fed qui ne cesse de resserrer la sienne. L'écart de taux entre ces deux pays et les Etats-Unis ne cesse de se creuser au profit du dollar.

(AOF) - Après être tombé hier au plus bas depuis 2008 contre le dollar, la devise chinoise se reprend aujourd'hui sur fond de rumeurs d'une prochaine intervention de la Banque populaire de Chine. Le yuan gagne 0,84% à 7,14 yuans pour un dollar. La Banque centrale chinoise "a demandé aux principales banques publiques du pays de se préparer à vendre des dollars sur les marchés offshore dans le but d'enrayer la chute du yuan", ont rapporté à Reuters quatre sources proches du dossier.

