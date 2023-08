Le yuan flanche par rapport au dollar malgré une baisse de taux

(Crédits photo : Pixabay - Public Domain Pictures )

Le yuan perd du terrain face au dollar lundi malgré une baisse d'un taux d'intérêt de référence de la Banque centrale chinoise, la mesure étant jugée insuffisante par le marché pour soutenir la devise.

Vers 09H25 GMT (11H25 à Paris), le yuan, dont les échanges sont encadrés par les autorités, baissait de 0,22% à 7,3005 yuans pour un dollar. Jeudi, la devise est tombée à son plus bas depuis novembre, à 7,3175 yuans pour un dollar.

Lundi, la Chine a décidé de réduire de 3,55% à 3,45% le taux d'intérêt à un an, qui sert de référence pour les prêts aux entreprises, pour relancer l'économie en tablant sur davantage de prêts aux particuliers et entreprises. Le taux d'intérêt à 5 ans a été maintenu stable à 4,2%.

Très suivis par les marchés, ces deux taux sont à leur plus bas historique.

"Ce n'est pas suffisant", affirment les analystes d'UBS, rappelant que le marché s'attendait à une baisse plus importante de 15 points de base.

Cette "baisse des taux d'intérêt peu convaincante (...) pèse sur les actifs à risque chinois" comme la devise, ajoutent les analystes.

"Alors que les décideurs politiques sont entrés dans une phase de soutien (de l'économie) plus marquée, l'approche jusqu'à présent a été trop mesurée pour raviver la confiance générale", poursuivent-ils.

La Chine fait en effet face à une grave crise du secteur immobilier, et la reprise post-Covid tant espérée en Chine après la levée des restrictions sanitaires fin 2022 s'essouffle.

Plus tard dans la semaine, l'attention du marché devrait se porter sur la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis, où Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed) et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, doivent prononcer des discours vendredi.

Les cambistes s'emploieront à déceler des indices sur le futur de la politique monétaire des deux institutions.

"L'inflation diminuant plus rapidement aux Etats-Unis qu'en Europe ou au Royaume-Uni, nous pensons que le pic est plus proche pour les taux américains que pour les taux européens, et la Fed pourrait envisager d'assouplir sa politique plus tôt que les autres banques centrales", avancent les analystes d'UBS.

Le dollar baissait de 0,19% face à l'euro, à 1,0894 dollar pour un euro.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin se stabilisait autour de 26.000 dollars après ses fortes pertes de la semaine dernière, évoluant en légère baisse de 0,6% à 26.063,50 dollars.

Le bitcoin avait touché 25.314,20 dollars vendredi, un plus bas prix depuis mi-juin, entrainé vers le bas par le climat d'aversion pour le risque sur les marchés, alimenté par les indicateurs économiques décevants venant de Chine.

