Le yuan bien orienté contre la devise américaine

(AOF) - Le dollar américain perd plus de 1% contre la devise chinoise. 7,08 yuans sont nécessaires pour obtenir un dollar. La devise chinoise profite des espoirs d’assouplissement des mesures anti-covid en Chine. Ils sont alimentés aujourd’hui par l’assouplissement des restrictions dans certains quartiers de Canton.

" Lors d'une conférence de presse hier, les responsables chinois de la santé ont déclaré qu'ils allaient accélérer la vaccination des personnes âgées. Cela a été perçu comme un signe que les autorités vont permettre une approche plus souple de la politique du zéro-covid et une étape vers la réouverture ", commentait Commerbank ce matin.

Cette politique pèse sur l'économie du pays, ainsi que l'a montré l'accélération de la contraction du secteur manufacturier en novembre. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est tombé à 48 contre 49,2 en octobre, selon des données officielles. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un repli moins prononcé à 49. Sous 50, cet indicateur signale une contraction du secteur et plus il est faible et plus la contraction est importante.