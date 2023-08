Le yuan à son plus bas depuis 10 mois, le bitcoin chute

Le yuan dévissait vendredi face au dollar, lesté par des indicateurs faisant douter de la santé économique du pays et par la réduction d'un taux de référence de la Banque populaire de Chine, quand le bitcoin chutait à son plus bas depuis mi-juin.

Vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), le yuan, dont les échanges sont encadrés par les autorités, baissait de 0,09% à 7,2934 yuans pour un dollar. La veille, la devise est tombée jusqu'à son plus bas depuis novembre, à 7,3175 yuans pour un dollar.

"Les difficultés des marchés chinois ont pris de l'ampleur au cours de la semaine écoulée, avec une série de données économiques décevantes et de nouvelles négatives concernant les secteurs de l'immobilier et de la banque", commente Tommy Wu, analyste chez Commerzbank.

Ventes au détail moins fortes qu'attendu en juillet, ralentissement de la production industrielle: la Chine a même suspendu mardi la publication mensuelle de ses chiffres détaillés de chômage chez les jeunes, après un niveau record ces derniers mois.

Le géant de l'immobilier chinois Evergrande, lui aussi lourdement endetté, a quant à lui requis jeudi son placement aux Etats-Unis sous procédure de faillite. La situation du groupe Country Garden préoccupait également les marchés.

Leur situation illustre une crise de l'immobilier d'une ampleur inédite, dans un secteur qui, avec la construction, a longtemps représenté le quart du PIB (Produit intérieur brut) de la Chine.

"Des informations récentes ont également révélé que les statistiques officielles chinoises sous-estiment probablement la baisse des prix de l'immobilier", affirme Tommy Wu.

"L'absence de mesures politiques pour résoudre les problèmes pourrait stimuler l'aversion au risque" et encore plus peser sur la devise, prévient Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Plus tôt dans la semaine, la Banque populaire de Chine (PBoC) avait annoncé une réduction surprise de l'un de ses principaux taux d'intérêt (de 2,65% à 2,5%), suggérant "que la faiblesse de la demande intérieure et l'augmentation des risques financiers pèsent désormais plus lourd dans les décisions politiques que la stabilité du taux de change", selon les analystes d'ANZ.

Le dollar restait quant à lui relativement stable face à l'euro, prenant 0,04% à 1,0868 dollar pour un euro.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin cédait 4,07% à 26.514 dollars après de fortes pertes la veille d'environ 4,5%, tiré vers le bas par le climat d'aversion au risque.

Le bitcoin a touché 25.314,20 dollars plus tôt dans la séance, un plus bas prix depuis mi-juin.

"Si les inquiétudes concernant le marché du crédit chinois ont pesé sur le sentiment du marché, c'est le bitcoin qui a subi la plus forte pression à la vente", souligne Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

Depuis son sommet en plus d'un an, atteint mi-juillet, le bitcoin a dévissé de près de 17%.

