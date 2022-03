Le yen sous pression, la BoJ maintient sa position ultra-accommodante

(AOF) - En fin d’après-midi, le yen recule de 1,04% à 123,32 yens pour un dollar. Durant la matinée, la devise japonaise a même touché son niveau le plus bas depuis fin 2015 à 125,04 yens pour un dollar. Si la Banque centrale américaine (Fed) a entamé la normalisation de sa politique monétaire, la Banque du Japon (BoJ) maintient son approche ultra-accommodante afin de ne pas entraver la croissance économique du pays. Dans cette optique, la BoJ a annoncé ce lundi sa volonté d’acheter un nombre illimité d’emprunt d’Etat à 10 ans afin de freiner la remontée des rendements.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.