Le yen sous pression

" La nomination d'Amamiya rendrait plausible le fait que la BoJ poursuive sa politique monétaire ultra-expansionniste et que la petite mesure restrictive, qui avait fait grand bruit récemment, ne soit qu'une tentative totalement infructueuse de lisser les distorsions causées par le contrôle de la courbe des taux ", explique Commerzbank.

(AOF) - Outre la vigueur du dollar en raison de créations d'emplois plus élevées que prévu en janvier aux Etats-Unis, le yen a souffert de rumeurs de presse à propos du successeur du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda. En fin d'après-midi, le dollar gagne 1,22% à 130,80 yens. Selon le journal Nikkei, Haruhiko Kuroda serait remplacé par le vice-gouverneur, Masayoshi Amamiya. L'article du Nikkei a cependant été rapidement démenti par le gouvernement japonais.

