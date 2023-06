Le yen sous la menace d’une intervention de la Banque du Japon

(AOF) - La devise japonaise a continué de s’affaiblir cette semaine pour tomber à un plus bas de 7 mois en raison de la politique toujours très accommodante de la Banque du Japon. Réagissant à cette nouvelle baisse, Masato Kanda, vice-ministre des finances pour les affaires internationales, en charge des devises, a prévenu mercredi dernier qu’il réagirait si le recul du yen devenait " excessif ". Vendredi, le dollar est repassé brièvement au dessus des 145 yens, soit le niveau auquel la Banque du Japon était intervenue en octobre dernier.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.