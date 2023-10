Le yen sous la menace d’une intervention

(AOF) - Le dollar a progressé face à la monnaie japonaise pour atteindre 150,78 yens jeudi, alimentant la spéculation sur une intervention du ministère des Finances japonais. La parité est proche de son niveau du 21 octobre 2022, date de la dernière intervention des autorités japonaises sur le marché des changes. Pénalisé par une politique monétaire toujours ultra-accommandante, le yen a chuté de plus de 12 % depuis le début 2023, affichant ainsi la plus mauvaise performance parmi les devises du G-10.