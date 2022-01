Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Le yen se reprend timidement information fournie par AOF • 05/01/2022 à 17:27



(AOF) - La devise japonaise rebondit de 0,3% à 115,784 yens pour un dollar. Elle met ainsi un terme à une série de cinq séances consécutives de baisse, l'ayant faite tomber à un plus bas de 5 ans face au billet vert. Considérée comme une valeur refuge, la monnaie nippone a été pénalisée par l'appétit pour le risque des investisseurs. Par ailleurs, les autres grandes monnaies, en particulier l'euro et surtout le dollar, sont soutenues par la normalisation attendue des politiques monétaires des banques centrales. Or, la Banque du Japon, contrairement à la Fed, n'a pas évoqué de prochain tour de vis.



Et pour cause. Si la BoJ vient de relever, selon Reuters, son objectif d'inflation 2022-2023 de 0,9% à 1%, celui-ci reste inférieur à son objectif de 2%.