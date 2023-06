Le yen se renforce, le PIB japonais revu en hausse au 1er trimestre

Le yen montait légèrement jeudi matin face au dollar et à d'autres devises, soutenu par la croissance économique japonaise dans un marché des changes attentiste avant plusieurs réunions de grandes banques centrales la semaine prochaine.

Vers 10H25 GMT (12H25 à Paris), le yen prenait 0,24% à 139,79 yens pour un dollar.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Japon a été revue en hausse à 0,7% sur un trimestre.

Et, particulièrement important pour les cambistes, "le surplus commercial du Japon a été plus important que prévu, avec une hausse des exportations et une baisse des importations", a noté Kristina Clifton, analyste chez CBA.

Pour Kit Juckes, analyste chez Société Générale, après ces données positives, "il doit bien y avoir une chance que la Banque du Japon envisage d'amender un peu" ses mesures de contrôle du marché obligataire, qui font partie de son arsenal de politique monétaire ultra-souple et qui pèsent sur le yen.

Le nouveau gouverneur de l'institution, l'économiste Kazuo Ueda, a affirmé à maintes reprises que le cap monétaire actuel était approprié pour l'instant.

Pour l'instant, la BoJ, contrairement aux autres grandes banques centrales, qui resserrent leurs politiques pour lutter contre l'inflation, conserve ses taux à un niveau très bas.

La semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunira mardi et mercredi, la Banque centrale européenne (BCE) enchaînera avec sa décision jeudi, et la BoJ conclura la semaine vendredi.

Avant ces poids lourds, les banques centrales d'Australie puis du Canada ont déjà pris leur décision et pris les investisseurs par surprise en relevant leurs taux cette semaine.

"Faut-il s'attendre encore à d'autres surprises de cet acabit, la question se pose clairement aujourd'hui sachant que les niveaux d'inflation restent encore, partout dans le monde, encore à un niveau très élevé", souligne Guillaume Dejean, analyste chez Convera.

