Le yen se rapproche des 150 yens pour un dollar

(AOF) - La devise japonaise continue de s'affaiblir contre le dollar. Ce dernier grappille 0,15% à 149,19 yens après un plus haut à 149,29 yens. " Si le rythme de repli du yen devait s'accélérer, nous nous attendons à ce que les autorités japonaises interviennent rapidement sur le marché pour soutenir le yen ", prévenait récemment MUFG. Le spécialiste estime qu'il s'agissait probablement que d'une question de temps avant que la Banque du Japon n'intervienne de nouveau sur le marché. Les cambistes attendent toujours.

