Le yen s'apprécie également

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8 septembre - Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

L'été est officiellement terminé. Accrochez-vous!

Le yen a bondi à son plus haut niveau depuis sept mois face au dollar américain, les opérations de carry trade commençant à s'essouffler alors que les marchés anticipent de plus en plus une série de hausses des taux de la Banque du Japon.

La devise japonaise s'est raffermie de près de 1 % à 152,89, son plus haut niveau depuis février, quelques semaines seulement après avoir atteint son plus bas niveau depuis quatre décennies, ce qui avait déclenché une intervention conjointe exceptionnelle des autorités américaines et japonaises pour stabiliser la devise.

Le yen a encore été soutenu par les données publiées mardi, qui montrent que l'économie japonaise a progressé plus rapidement que prévu initialement au cours du trimestre d'avril à juin par rapport aux trois mois précédents, parallèlement à des chiffres sur la croissance des salaires réels qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Banque du Japon poursuivra ses hausses de taux d'intérêt la semaine prochaine et jusqu'à une bonne partie de l'année prochaine.

Les gains enregistrés par la devise ont pesé sur un marché boursier nerveux, le Nikkei 225 .N225 affichant une hausse de 0,3 % et l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , progressant de 0,5 %, tiré par une hausse de 2,3 % des actions sud-coréennes .KS11 , pays qui est en concurrence avec le Japon dans la production de puces mémoire. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,1 %.

La confiance des investisseurs a été stimulée par une accélération du rythme de croissance des exportations chinoises au mois d'août, qui s'est accéléré par rapport au mois précédent. Les importations ont également bondi, bien que dans une moindre mesure que prévu. Les cours du cuivre ont prolongé mardi leur récente hausse record, alors que les craintes de pénurie d'approvisionnement s'intensifiaient.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 progressaient de 0,1 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 gagnaient 0,1 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 restaient stables.

Au Moyen-Orient, malgré les assurances données début juin par le président américain Donald Trump selon lesquelles le détroit d'Ormuz serait rouvert avant la fête du Travail aux États-Unis, cette date est passée lundi sans que la situation du trafic maritime, qui reste très limité dans cette voie navigable stratégique, ne soit clarifiée .

Dans le même temps, l'Iran a menacé mardi les États-Unis d'une « guerre économique » et a déclaré avoir tiré un missile de pointe sur des navires de guerre américains, ce qui a fait grimper le Brent LCOc1 de 0,4 % à 97,49 dollars, marquant ainsi son troisième jour de progression vers la barre des 100 dollars le baril , un seuil que le baromètre pétrolier n'a pas atteint depuis mai.

Trump aurait peut-être dû faire référence au 1er mai, date à laquelle de nombreux pays en dehors des États-Unis célèbrent le mouvement syndical. Dans l'esprit un peu déjanté de l'époque: travailleurs du monde entier, n'oubliez pas de ne pas porter de blanc (après la Fête du Travail).

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce mardi:

Résultats des entreprises:

Casey's General Stores CASY.O , GameStop Corp GME.N

Événements économiques:

Allemagne: exportations, importations et balance commerciale pour juillet

France: compte courant et balance commerciale de juillet