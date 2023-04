Le yen progresse face à l'euro et au dollar après les annonces de la Banque du Japon

De plus, la BoJ a abaissé ses prévisions de croissance du PIB à 1,2% pour l'exercice écoulé 2022/23 (contre 1,9% précédemment) et à 1,4% pour 2023/24 (contre 1,7% auparavant). En revanche, elle a légèrement relevé sa perspective de croissance pour 2024/25, à 1,2% contre 1,1% précédemment.

(AOF) - Vers 17h30, le yen progresse de 1,66% à 150,14 yens pour un euro et de 1,7% à 136,20 yens pour un dollar après les annonces de la Banque du Japon sur sa politique monétaire. La BoJ a décidé ce vendredi de lancer un examen approfondi sur sa politique monétaire qu'elle compte mener sur 12 à 18 mois, sous la direction de son nouveau gouverneur Kazuo Ueda. La banque centrale japonaise indique tabler sur une inflation de base des prix à la consommation de 1,8% pour l'année fiscale en cours se terminant en mars 2024 et de 2% pour l'année suivante.

