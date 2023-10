Le yen en hausse avant la décision de la Banque du Japon

" S'ils relèvent le plafond, chaque hausse de 10 points de base du rendement des emprunts d'Etats japonais par rapport aux bons du Trésor peut entraîner une baisse de le dollar-yen d'environ 2 % et une baisse de l'euro-yen d'autant, voire plus ", précise Société Générale.

" Un argument en faveur d'un changement de politique monétaire serait d'ajuster le contrôle de la courbe des taux (YCC), étant donné que les taux à 10 ans se rapprochent lentement de la limite de 1 %, apparemment en raison des mouvements sur les marchés obligataires mondiaux et de l'augmentation des taux américains ", avance pour sa part Commerzbank.

(AOF) - Le yen est bien orienté contre le dollar - ce dernier cède 0,52% à 148,8775 yens - alors que la Banque du Japon (BOJ) ne devrait pas modifier demain matin sa politique monétaire. Allianz Global Investors pense que la BOJ est encline à attendre des données supplémentaires jusqu'à la prochaine réunion en fin d’année. " L'inflation se maintient à des niveaux élevés et a dépassé les attentes ; même si des signes timides de décélération commencent à se manifester, une confirmation supplémentaire des données salariales est nécessaire ", explique le gestionnaire d'actifs.

