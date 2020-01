Le yen bénéficie de son statut de valeur refuge

(AOF) - Le yen gagne 0,26% à 0,009196 dollar américain en fin d'après-midi sur fond de retour de l'aversion pour le risque en raison l'épidémie de coronavirus. La devise bénéficie de son statut de valeur refuge. Le bilan de l'épidémie est désormais de 170 morts et plus de 8 100 personnes contaminées en Chine. Le pays est d'ailleurs de plus en plus isolé. Les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses à suspendre leurs vols en direction de la Chine. La Russie a pour sa part indiqué qu'elle allait fermer temporairement sa frontière avec la Chine.