Le yen au plus bas depuis 24 ans contre dollar

(AOF) - La devise japonaise est tombée à 144,965 yens pour un dollar mercredi un niveau inconnu depuis 1998. L'inflation américaine plus élevée que prévu en août a alimenté les anticipations d’une politique monétaire encore plus agressive de la part de la Fed. L’écart de taux entre la Japon et les Etats-Unis a ainsi encore augmenté au profit de ces derniers, renforçant l’attractivité de leur devise.