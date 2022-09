Le yen au plus bas depuis 1998

(AOF) - Cette semaine, la monnaie japonaise a cédé 2% à 140,3 yens pour un dollar, soit son plus bas niveau depuis 1998. Depuis le début de l’année, la devise nippone s’est dépréciée de plus 20%, pénalisée par la trajectoire divergente des politiques monétaires de la Banque du Japon et de la Réserve Fédérale. Alors que cette dernière accélère son cycle de resserrement monétaire pour tenter d’enrayer l’inflation, la banque centrale du Japon continue de mener une politique monétaire très accommodante dans l’espoir de soutenir une reprise fragile.