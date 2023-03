Le yen affiche sa solidité

(AOF) - Profitant de son statut de valeur refuge, le yen a progressé de plus de 1% la semaine dernière contre le dollar. Vendredi, la devise japonaise cotait à 130,3 yens pour 1 dollar. Le Japon n’est pas directement concerné par les turbulences bancaires, à la différence des Etats-Unis et de l’Europe. Le franc suisse, qui est également recherché pendant les périodes troublées, lui a fait cette fois-ci moins de concurrence.

