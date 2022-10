Le yen à un nouveau plus bas en trois décennies, la livre toujours punie

Le yen plongeait à un nouveau plus bas en plus de trois décennies par rapport au dollar vendredi tandis que la livre glissait encore face au billet vert que rien ne semblait arrêter du fait d'une inflation tenace et de perspectives de hausses des taux.

Dans un marché ultra-volatil, la monnaie japonaise, qui souffre de la divergence des politiques monétaires des deux côtés du Pacifique, lâchait 1,06% à 148,70 yens pour un dollar, un nouveau plus bas depuis 1990.

Les cambistes délaissent en masse le yen en raison de l'écart des politiques monétaires entre le Japon et les Etats-Unis. La Banque du Japon maintient une politique monétaire très souple alors que l'inflation japonaise est de moins de 3%.

Aux Etats-Unis, au contraire, l'inflation s'est montrée persistante en septembre, en très légère baisse sur un an à 8,2%, ce qui devrait encourager la Réserve fédérale américaine (Fed) à remonter ses taux toujours plus vite.

"Nous sommes au-dessous du niveau où les autorités étaient intervenues le mois dernier pour doper la devise", remarque Jim Reid, analyste de Deutsche Bank.

Pour Mazen Issa de TD Securities, "il y a une possibilité que la Banque du Japon (BoJ) soit intervenue jeudi" pour soutenir le yen, mais sans grand succès.

La dépréciation de la devise japonaise "va être très difficile à arrêter", estime l'analyste, alors qu'elle s'approche du seuil des 150 yens et que la prochaine réunion monétaire de la BoJ est prévue à la fin du mois (le 28). "Mais ils sont loin de vouloir remonter les taux", a noté le spécialiste.

Du côté de la devise britannique, les marchés continuaient de punir la livre sterling malgré des changements au gouvernement avec le renvoi du ministre des Finances Kwasi Kwarteng.

Déjà menacée à son poste après un mois au pouvoir, la Première ministre britannique Liz Truss s'est résignée à annoncer un nouveau revirement sur son programme économique et à se séparer du chancelier de l'Echiquier, un de ses plus proches alliés.

"La livre va un peu mieux que la semaine dernière mais le marché se focalise sur le fait de savoir si la Première ministre Liz Truss va démissionner ou pas", commentait Mazen Issa.

"Cela a des chances de se passer mais en attendant, on va vivre des semaines chahutées au Royaume-Uni et sur les marchés financiers en général", a prédit l'analyste de TD Securities.

L'instabilité politique dans le pays pesait ainsi sur la livre qui perdait 1,39% à 1,1168 dollar et 0,83% face à l'euro à 87,03 pence vers 19H00.

Rien n'arrêtait le dollar, boosté par les perspectives de relèvements des taux d'intérêt face à une inflation qui résiste: le Dollar index qui le compare à un panier de grandes mondiales, montait de 0,83%. Le billet vert prenait 0,58% face à la devise européenne à 0,9720 dollar pour un euro.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

js-vmt/jum/nth