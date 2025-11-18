Le X d'Elon Musk ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le site X d'Elon Musk était en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mardi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état de plusieurs sources, plus de 11 500 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux ont été enregistrés à 6 h 41 (heure de l'Est).

Cloudflare, une société d'infrastructure web, a également rencontré des problèmes qui ont affecté d'autres services. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les pannes étaient liées.

X et Cloudflare n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.