Le X d'Elon Musk est en panne pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

Le X d'Elon Musk est tombé en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis vendredi, selon Downdetector.com.

Plus de 13 900 problèmes ont été signalés sur la plateforme de médias sociaux à 10 h 54 HNE, selon le site web qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de plusieurs sources.

En début de semaine, X a été confronté à une panne déclenchée par un pic de trafic inhabituel qui a provoqué des erreurs dans le réseau NET.N de la société d'infrastructure web Cloudflare.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.