Le WTI en hausse, les fondamentaux sont solides

(AOF) - La dynamique du pétrole semble s’essouffler en fin d'après-midi. Le cours du baril de WTI grappille 0,4% à 82,65 dollars après avoir atteint un plus tôt 83,87 dollars, soit son plus haut niveau depuis octobre 2014. L'or noir est soutenu depuis plusieurs semaines par la confirmation de la reprise mondiale. La flambée des cours du gaz et du charbon incite également les entreprises énergivores à se tourner vers le pétrole. Si la demande est au rendez-vous, l'offre suscite des inquiétudes. L'Opep reste pour l'instant prudente concernant l'ouverture de ses vannes.

Les compagnies pétrolières, elles, ne prévoient pas de relever leurs programmes d'investissement dans la production d'hydrocarbures.

Selon l'enquête mondiale réalisée à l'échelle mondiale par la banque d'investissement Raymond James, les budgets d'investissement initiaux des majors, fixés en mars, n'ont été revus à la hausse que de 1,4% cette année, alors que le baril a flambé depuis.