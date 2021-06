Le WTI au plus haut depuis octobre 2018

(AOF) - Les stocks de brut américains ont diminué de 7,614 millions de barils au cours de la semaine du 18 juin, selon les dernières données de l'EIA, pour un consensus de -3,94 millions. C'est la cinquième semaine consécutive de baisse et la plus importante depuis la dernière semaine d'avril. Dans le même temps, les stocks d'essence ont diminué de 2,93 millions de barils, surprenant les prévisions d'une hausse de 0,833 million. En fin de journée, le baril de WTI progresse de 1,03% à 73,68 dollars, au plus haut depuis octobre 2018.