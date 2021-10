Le won sud-coréen proche de l’équilibre, pas de surprise du côté de la BoK

(AOF) - En fin d’après-midi, le dollar grappille 0,14% à 1 197,39 wons pour un dollar. La Banque centrale coréenne (BoK) a maintenu mardi, sans surprise, son principal taux directeur à 0,75%. Comme souvent, l’important est de deviner ce qu’il adviendra lors des prochaines réunions. Commerzbank signale que le marché anticipe un tour de vis monétaire d’ici la fin de l’année, alors que les perspectives économiques et l’inflation sont orientées à la hausse. Pas sûr toutefois que cela puisse vraiment soutenir le won à court terme.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.