Le won coréen et plusieurs devises asiatiques martyrisées par le dollar

Le won coréen est descendu mercredi à son plus bas niveau depuis plus de 13 ans face au dollar, au diapason d'autres devises asiatiques qui vivent mal l'appréciation fulgurante du billet vert et le ralentissement de l'économie chinoise.

La monnaie sud-coréenne est tombée jusqu'à 1.395 wons pour un dollar, pour la première fois depuis mars 2009.

Le won souffre de la cadence du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed), nettement supérieur à celui de la Banque de Corée ces derniers mois.

L'écart entre le rendement de la dette d'État américaine à dix ans et son équivalent sud-coréen est désormais proche de son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Pour Christopher Vecchio, de DailyFX, la monnaie sud-coréenne pâtit aussi du fait qu'une partie significative de la dette coréenne, privée et publique, est libellée en dollars, ce qui accentue encore l'effet de la flambée du "greenback".

Le won est aussi handicapé par les déboires de la Chine, de très loin son premier partenaire commercial et qui pèse un quart de ses exportations.

"L'effondrement du secteur de l'immobilier chinois, les effets de la politique sanitaire anti-Covid et la baisse des exportations (vers la Chine) s'ajoutent au choc de la hausse des prix de l'énergie", expliquait, dans une note, Kit Juckes, de Société Générale.

Très dépendante sur le plan énergétique, la Corée du Sud est ainsi le quatrième importateur mondial de pétrole, lequel est, pour l'essentiel, libellé en dollars, ce qui pénalise l'économie coréenne.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle du Japon, dont la devise, le yen, a aussi enregistré récemment des records de faiblesse face aux principales monnaies mondiales.

Pour rester compétitifs, en particulier face à une Chine qui laisse se déprécier sa devise, le yuan, Japon et Corée du Sud "doivent s'assurer que leur monnaie reste faible", fait valoir Christopher Vecchio, ce qui rend leurs produits plus attractifs à l'étranger et favorise leurs exportations.

Ils s'accommodent donc, selon lui, d'une monnaie dépréciée, même si elle diminue le pouvoir d'achats des consommateurs coréens pour les produits importés.

Autre économie dans une situation similaire, Taïwan, dont la devise, le dollar taïwanais, a plongé mercredi à son plus bas depuis trois ans face au dollar.

Guère mieux positionné, le baht thaïlandais, qui flirte actuellement avec son point bas depuis près de 16 ans.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

19H40 GMT 21H00 GMT

tu/els/bt