Le vote de l'UE sur le système de conduite autonome supervisée de Tesla est reporté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vote prévu par l'Union européenne concernant l'autorisation du système « Full Self-Driving » (FSD) supervisé de Tesla sur l'ensemble du territoire de l'Union a été reporté d'octobre; selon un ordre du jour publié sur le site web de l'UE, la prochaine occasion de prendre une décision ne se présentera pas avant décembre.

* L'autorité de régulation néerlandaise RDW a homologué le système en avril. La Belgique et quelques autres pays lui ont emboîté le pas.

* Le RDW propose également que le logiciel soit homologué dans l’ensemble de l’Union

* Tesla a déclaré le 1er septembre dans une publication sur X qu’un vote à l’échelle de l’UE pourrait éventuellement avoir lieu le 6 octobre

* Cependant, l’ordre du jour de la réunion du 6 octobre du Comité technique des véhicules à moteur (TCMV), qui rassemble des représentants des États membres de l’UE et de la Commission européenne, ne mentionne qu’une « poursuite des discussions » sur la demande néerlandaise d’autorisation au titre de l’article 39, avec 25 minutes allouées à cette discussion

* Le comité a déjà examiné la demande de Tesla lors de deux réunions précédentes. La prochaine réunion prévue du TCMV après octobre aura lieu en décembre, ce qui en fait, selon l'ordre du jour actuel, la première occasion apparente de procéder à un vote

* Un déploiement à l'échelle de l'UE nécessite le soutien d'une « majorité qualifiée » de 15 des 27 États membres de l'UE, représentant 65% de la population de l'Union

* Plusieurs pays de l’UE, dont la Suède, ont exprimé leurs inquiétudes concernant le dépassement des limitations de vitesse par le FSD, tandis que les pays qui l’ont approuvé affirment que les conducteurs restent responsables du respect du code de la route

* Ce même comité a approuvé le système d’aide à la conduite BlueCruise de Ford F.N en mars 2024, avec l’Allemagne comme pays promoteur

* Tesla a qualifié l'homologation du FSD d'élément clé pour stimuler ses ventes en Europe, où le constructeur cherche à regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques