Le virus fait plonger la Bourse de Hong Kong après sa trêve du Nouvel An chinois

La Bourse de Hong Kong, qui était fermée depuis la fin de semaine passée pour la trêve du Nouvel An en Chine, a plongé mercredi, victime des craintes liées au nouveau coronavirus, tandis que la Bourse de Tokyo a rebondi.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a abandonné 2,8% à 27.160,63 points, emporté notamment par la chute des titres de la compagnie aérienne Cathay Pacific (-3,2%) ou de l'exploitant de casinos Galaxy Entertainment (-5%).

Les autres places mondiales avaient dévissé lundi et mardi, mais Hong Kong était fermée, tout comme les Bourses de Chine continentale qui, elles, sont closes depuis la clôture de jeudi dernier et n'ont pas encore rouvert à cause des longues fêtes du Nouvel An lunaire dans le pays.

"Les marchés vont rester très volatils en raison des incertitudes liées au virus, et cela ne se redressera pas tant qu'il n'y aura pas de preuve claire de régression de l'épidémie", a commenté Banny Lam, de CEB International Investment.

A Tokyo, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes, qui avait chuté depuis le début de cette semaine, a néanmoins repris mercredi 0,71% à 23.379,40 points. L'indice élargi Topix s'est relevé de 0,45% à 1.699,95 points.

Du côté des valeurs à Tokyo

Tous les secteurs d'activité représentés dans l'indice Nikkei ont fini dans le vert, dans de faibles proportions le plus souvent, à l'exception des matériaux et des télécoms qui ont nettement rebondi.

COMPAGNIES AÉRIENNES: bien que directement affectées par les répercussions de la pneumonie virale sur les voyages, les compagnies aériennes nippones se sont relevées mercredi. ANA Holdings, dont un avion vient de rapatrier une première vague de Japonais de Wuhan, a repris 0,31% à 3.464 yens, et Japan Airlines a regagné 0,16% à 3.127 yens.

NISSAN, PETIT GAIN APRÈS LE NOUVEAU DG CHEZ RENAULT: le titre du constructeur automobile japonais Nissan, qui a commencé la séance dans le rouge, a finalement gagné 0,10% à 599,8 yens, au lendemain de la nomination de Luca de Meo comme directeur général de Renault, dont l'une des missions centrales sera de redonner un nouveau souffle à l'alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, après plus d'un an de crise en raison de l'affaire Carlos Ghosn.

Un conseil de l'alliance doit par ailleurs se tenir jeudi au siège de Nissan, à Yokohama, en banlieue de Tokyo.

SOFTBANK GROUP LOCOMOTIVE: l'action du géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank Group, qui avait abandonné plus de 300 points depuis le 23 janvier, en a regagné plus de 100 mercredi, illustrant le mouvement de rachat de titres affaiblis à Tokyo, pour terminer sur un gain de 2,24% à 4.692 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise, valeur refuge, se stabilisait face au dollar: vers 09H30 GMT un dollar s'échangeait pour 109,02 yens, comme la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

Le yen remontait en revanche face à l'euro après la clôture à Tokyo, la devise européenne valant 119,96 yens vers 09H30 GMT contre 120,15 yens la veille.

L'euro était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1004 dollar vers 09H30 GMT contre 1,1003 dollar mardi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui s'étaient déjà un peu repris mardi, ont encore monté mercredi en Asie. Vers 09H30 GMT le baril de brut américain WTI s'élevait de 0,77% à 53,89 dollars, pendant que le baril de Brent de la mer du Nord augmentait de 0,72% à 59,94 dollars.

