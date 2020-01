Le virus chinois fait rechuter les Bourses asiatiques

Les grandes Bourses d'Asie ont sévèrement rechuté jeudi après la mise en quarantaine de la métropole de Wuhan, une mesure drastique pour tenter d'enrayer la propagation rapide du nouveau coronavirus chinois, menaçant l'économie déjà affaiblie du géant asiatique.

Les Bourses de Chine continentale ont le plus souffert: l'indice composite de Shenzhen a dégringolé de 3,45% à 1.756,82 points, tandis que celui de Shanghai a dévissé de 2,75% à 2.976,53 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a lâché 1,52% pour finir à 27.909,12 points, tandis qu'à Tokyo l'indice vedette Nikkei a perdu 0,98% à 23.795,44 points et l'indice élargi Topix 0,78% à 1.730,50 points.

La rapidité de contagion par le virus est telle que la Chine a décidé de suspendre les transports ferroviaire et aérien jeudi au départ de la métropole de Wuhan (centre du pays), l'épicentre du nouveau virus, afin d'endiguer l'épidémie qui a déjà contaminé plus de 500 personnes et tué 17 personnes, selon un dernier bilan publié mercredi soir.

Toutefois les experts réunis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sont pas parvenus mercredi à s'entendre sur l'opportunité ou non d'une déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale. Leurs débats à Genève (Suisse) doivent reprendre jeudi.

Les marchés financiers redoutent les conséquences de l'épidémie du nouveau coronavirus sur l'économie chinoise, déjà en net ralentissement et affaiblie par près de deux ans de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les investisseurs ont fait preuve de "nervosité", beaucoup choisissant de clôturer des positions avant la semaine de congés du Nouvel An chinois, selon une note d'analystes de Wanlong Securities.

Mais la longue fermeture des marchés chinois pourrait aussi limiter les dégâts la semaine prochaine en cas de rebondissement de la crise sanitaire, toujours selon Wanlong Securities. Les marchés ne pourront en effet pas réagir à d'éventuels soubresauts.

Les Bourses de Shanghai et Shenzhen seront fermées à compter de vendredi jusqu'à jeudi prochain inclus, tandis que Hong Kong fera une pause lundi et mardi prochains seulement.

Du côté des valeurs

COMPAGNIES AÉRIENNES EN BERNE: les titres des entreprises japonaises sensibles aux flux des touristes chinois ont subi de plein fouet les inquiétudes sur le nouveau virus. La compagnie aérienne Japan Airlines a ainsi cédé 1,88% à 3.230 yens et sa concurrente ANA Holdings a reculé de 2,17% à 3.506 yens. L'action du géant nippon des cosmétiques Shiseido a par ailleurs lâché 1,37% à 7.470 yens.

Les groupes chinois de transport et de tourisme ont encore davantage souffert: China Southern Airlines a sombré de 3,59% à 6,44 yuan, China Eastern Airlines de 3,03% à 5,12 yuan tandis que l'action du groupe hôtelier BTG Hotels a dévissé de 4,23% à 17,21 yuan.

RAKUTEN DÉÇOIT: le groupe japonais de commerce et services en ligne Rakuten a dégringolé de 3,8% à 886 yens. Le groupe a fait jeudi un point sur le développement de son offre de télécommunications mobiles au Japon basée sur propre réseau, mais ces avancées ont visiblement été jugées trop modestes par les investisseurs.

Bond du yen, chute du pétrole

Le yen, valeur refuge, s'est nettement apprécié jeudi en Asie face au dollar. Vers 09H15 GMT le billet vert valait 109,53 yens, contre 110,03 yens la veille après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise progressait aussi par rapport à l'euro, qui se négociait pour 121,38 yens vers 09H15 GMT contre 121,94 yens la veille.

Avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), l'euro baissait légèrement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1082 dollar contre 1,1092 dollar la veille à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole continuaient jeudi de fortement baisser en raison de l'impact redouté du nouveau virus chinois sur le transport aérien, et donc sur la demande d'or noir: vers 09H10 GMT le baril de brut américain WTI chutait de 1,37% à 55,96 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 1,15% à 62,48 dollars.

kap-etb/lth