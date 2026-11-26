Le Vietnam cherche à conclure un accord commercial avec les États-Unis alors que les droits de douane menacent ses exportations de vêtements et de chaussures

Le Vietnam a déclaré jeudi qu'il travaillait avec les États-Unis pour conclure un accord commercial dès que possible, quelques heures après que l’administration Trump eut menacé d’imposer de nouveaux droits de douane susceptibles de nuire à des secteurs d’exportation clés, tels que l’habillement, la chaussure et l’électronique.

Ce pôle industriel, qui affiche le plus important excédent commercial de tous les partenaires des États-Unis, risque de se voir imposer des droits de douane pouvant atteindre 35 % au motif d’une capacité industrielle excessive, supérieure à celle de ses homologues d’Asie du Sud-Est et deuxième seulement derrière celle de la Chine parmi les 14 pays visés.

Peu après l’annonce de ces droits de douane, le ministère vietnamien du Commerce a déclaré que les deux pays s’efforçaient de conclure un accord commercial « dès que possible », ajoutant qu’il coopérerait avec l’enquête américaine sur les capacités excédentaires.

Le Vietnam, qui abrite d’importantes activités d’exportation de multinationales telles que Samsung Electronics 005930.KS et Apple AAPL.O , s’efforce depuis plus d’un an de conclure un accord commercial avec Washington.

Les responsables du secteur, qui s’attendaient à un accord en décembre, lorsque le dirigeant vietnamien To Lam doit se rendre au sommet du G20 en Floride, considèrent cette nouvelle menace tarifaire comme un incitatif à conclure un accord.

«Je n’exclurais pas la conclusion d’un accord dans les mois à venir», a déclaré Bruno Jaspaert, directeur de DEEP C Industrial Zones, un réseau de parcs industriels du nord du Vietnam accueillant des usines orientées vers l’exportation et gérées par des multinationales.

Un tel accord commercial pourrait se traduire pour le Vietnam par des droits de douane de 20 %, supérieurs au taux général actuel de 12,5 % et légèrement plus élevés que ceux de ses concurrents régionaux, mais bien inférieurs aux 35 % brandis comme menace, ont indiqué des responsables américains.

Cela maintiendrait les droits de douane vietnamiens nettement en dessous de ceux appliqués à la Chine, préservant ainsi l’attrait du pays pour les investisseurs étrangers en tant que base de production alternative de proximité.

LA CHAUSSURE ET L'HABILLEMENT TOUCHÉS

Des mois d’incertitude tarifaire ont peut-être déjà porté préjudice à certains secteurs, la production ayant été délocalisée ailleurs en raison de la baisse des commandes, a ajouté M. Jaspaert.

« La plupart des secteurs les plus menacés ont probablement déjà élaboré des plans et mis en œuvre des mesures d’urgence », a-t-il déclaré.

Le nouveau tarif américain prévu « ajoute à l’incertitude pour les fabricants qui approvisionnent le marché américain et pourrait retarder les décisions d’approvisionnement et d’expansion », a déclaré John Cambell, responsable des services industriels au Vietnam chez le cabinet immobilier Savills.

« Les fabricants de vêtements, de textiles et de chaussures fortement exposés au marché américain seraient particulièrement sensibles à la hausse des coûts et à la pression sur les marges », a-t-il précisé.

Des responsables du secteur de la chaussure ont indiqué que l’Indonésie avait attiré de nouveaux investissements, tandis que l’expansion s’était essoufflée au Vietnam, où sont implantées d’importantes usines de Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE et d’autres grands fabricants de chaussures.

Des concurrents dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure, tels que le Bangladesh, le Cambodge et l’Indonésie, ont conclu des accords avec Washington prévoyant des droits de douane de 18 %.

LES PROBLÈMES DU SECTEUR ÉLECTRONIQUE

Le Vietnam fait également l’objet d’une enquête américaine concernant des accusations de violations de la propriété intellectuelle, dont la date limite est fixée au 28 février . Washington l’accuse également de servir de point de transit pour les marchandises chinoises à destination des États-Unis.

Cette accusation est particulièrement inquiétante pour l’industrie électronique vietnamienne, qui utilise de grandes quantités de composants fabriqués en Chine pour assembler des appareils tels que des ordinateurs, des tablettes et des consoles de jeux vidéo.

Samsung et Tesla TSLA.O figuraient parmi les entreprises qui ont exhorté le gouvernement américain à ne pas augmenter les droits de douane sur le Vietnam au titre de la propriété intellectuelle, arguant que cela nuirait aux chaînes d’approvisionnement.

Le Vietnam s’est engagé à traiter les problèmes soulevés dans le cadre des enquêtes commerciales américaines dans une résolution publiée quelques heures seulement avant que les États-Unis ne dévoilent ces nouveaux droits de douane.

Il a indiqué qu’il réexaminerait sa dépendance vis-à-vis des intrants importés, développerait des sources d’approvisionnement nationales et mettrait en place une base de données pour surveiller les chaînes d’approvisionnement des fabricants. Le gouvernement s’est également engagé à mettre en place un mécanisme d’alerte précoce pour gérer les excédents commerciaux.