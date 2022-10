Le vice-président exécutif d'Equinor Al Cook partira en avril 2023

(AOF) - Al Cook, vice-président exécutif chargé de l'exploration et de la production internationales, a informé ce jour Equinor qu'il allait démissionner pour devenir PDG d'une entreprise extérieure au secteur de l'énergie. Afin de garantir un bon passage de témoin à son successeur, Al Cook conservera son poste actuel au sein d'Equinor jusqu'au 1er avril 2023 au plus tard.

"Je tiens à remercier Al pour sa contribution à la concentration et à l'optimisation de nos activités internationales dans le domaine du pétrole et du gaz, et je le félicite pour sa nouvelle nomination", déclare Anders Opedal, président et CEO d'Equinor.

"Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d'Equinor, qui consiste à devenir une vaste entreprise énergétique. Et je suis particulièrement fier de l'amélioration des performances que nous avons réalisée ensemble. Après avoir passé des années à faire la navette entre la Norvège et le Royaume-Uni, j'ai maintenant hâte de vivre avec ma famille à Londres. Mais je reste un grand partisan du leadership d'Equinor dans la transition énergétique ", a déclaré Al Cook.

Al Cook a rejoint Equinor en 2016. De mai 2018 à janvier 2021, il a occupé le poste de vice-président exécutif pour la stratégie mondiale et le développement commercial. Auparavant, il était vice-président senior de Development & Production International, supervisant les opérations en Angola, en Argentine, en Azerbaïdjan, en Libye, au Nigeria, en Russie et au Venezuela.

